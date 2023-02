Tra le miss mamma "Pollice verde" premiata anche una stilista di Santarcangelo di Romagna

All’Hotel Milano Resort di Bellaria, si sono tenute le premiazioni relative alla 2ª edizione del concorso “Miss Mamma Pollice Verde”. A “Miss Mamma Pollice Verde” possono partecipare le mamme che, dalla prima edizione ad oggi, si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le Mamme con più di 56 anni; le quali lasciati gli abiti “da Miss”, mostrano le loro capacita, nella cura di balconi, giardini, orti, aiuole, piante e fiori. “Miss Mamma Pollice Verde” è l’ultima delle iniziative legate al primo concorso italiano dedicato alla figura della Mamma, ideato da Paolo Teti.

Come per le iniziative “Miss Mamma Web”, “Miss Mamma in Poesia” e “Miss Mamma Chef”, il concorso si è tenuto on line, sui canali Social del concorso “Miss Mamma Italiana” ed ha visto la partecipazione di 20 mamme di diverse Regioni italiane, le quali hanno mostrato il loro “pollice verde”. La giuria tecnica, ha assegnato il trofeo, la corona e la fascia con titolo di “Miss Mamma Pollice Verde” a Giulia Gibin, 56 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), che ha mostrato il suo giardino, dove si prende cura di tanti tipi di piante e di fiori. 2° posto per Maria Raimondo, 37 anni, artigiana, di Varese, con il suo giardino di piante verdi e fiorite; mentre Marilena Pesce, 63 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), si è aggiudicata il 3° posto con il suo grandissimo orto, dove il radicchio è il “re indiscusso”. 4° posto per Linda Lodesani, 32 anni, infermiera, di Abano Terme (Padova), con le sue piante. 5° posto per Simona Uboldi, 58 anni, impiegata, di Novate Milanese (Milano), con le sue piante.

6° posto per Valeria Valeri, 59 anni, stilista, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), con la sua composizione.

Premio Speciale “Città di Bellaria Igea Marina” per Ginetta Carrubba, 60 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), con il suo giardino, dove le piante sono collocate in originali creazioni realizzate con materiale di recupero. Premio Speciale “Giardino Esotico” per Enrica Bonamici, 56 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo). Premio Speciale “Miglior Composizione” per Viviana Aldrigo, 57 anni, oss, di Este (Padova). Premio Speciale “Orto più Bello” per Marina Di Luzio, 55 anni, cuoca, di Ravenna. Premio Speciale “ICN New York” per Franca Pulvirenti, 62 anni, modellista, di Cesena.

“Miss Mamma Pollice Verde” è stato Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina. Alle premiazioni, erano presenti la Presidente del Consiglio Comunale Cristina Zanotti, l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli e l’Assessore ai Servizi Sociali ed alla Famiglia Flaviana Grillo.