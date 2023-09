Miss Principessa d'Europa 2023 è la 15enne Haymara Gavillucci

E' la 15enne Haymara Gavillucci la Miss Principessa d'Europa 2023. Ad eleggerla la giuria di esperti con Delia Duran, Alex Belli e Luca Vetrone che hanno incoronato la nuova bellissima proveniente dal Lazio che ha prevalso su 83 candidate arrivate a Rimini da tutta Italia unite senza se e senza ma contro la violenza: "Le donne non si toccano". Cambio di rotta per il concorso di bellezza: "Stop alla sola apparenza. Insegniamo alle ragazze ad esprimersi anche in temi importanti e socialmente utili. Fare eventi per fare solidarietà e per lanciare messaggi sociali importanti".

L'Ambasciatore Diplomatico per la pace e per i diritti civili, accreditato alle Nazioni Unite Dr. Devis Paganelli, ideatore del format di bellezza, porta per la tredicesima edizione della kermesse a Rimini e Riccione ben 83 miss per la finalissima televisiva di Miss Principessa d'Europa 2023 e lo fa soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Nell'occasione, la magnifica Daphne Lecca miss in carica eletta lo scorso anno e incoronata da Valeria Marini, ha passato lo scettro alla bellissima Haymara Gavillucci, di soli 15 anni proveniente dal Lazio dopo 4 giorni di eventi, sfilate, attività social, interviste, messaggi solidali e raccolte fondi. Ma oltre lei ogni regione ha visto una propria miss sul palco come : Luna Tota dall'Umbria 16 anni eletta Miss Talent Scout; Giulia Sannipoli 16 enne dall'Emilia Romagna eletta Miss delle Miss; Rosaria Girlando 18 enne dalla Sicilia eletta Miss Giometti; Martina Giacalone 18 enne dall'Emilia Romagna eletta Miss VogUe News; Alessia Nasturas 17 enne dalla Toscana eletta Miss Star TV; Aurora Savino 16 enne dalla Puglia eletta Miss Fashion; Veronica Merlo 19 enne dalla Sicilia eletta Miss PrimeTime; Annalisa Pupita 17 enne dalle Marche eletta Miss Models Runway; Sharon Battaglia 17 enne dal Veneto eletta Miss Altromondo Studios; Stella Sozzoni 18 enne dall'Emilia Romagna eletta Miss Fortunato; Chiara Cosentino 15 enne dalla Calabria eletta Miss Miss Special e Alessia Bulli 16 enne dal Veneto eletta Miss Talento.

Dopo tanti volti che si sono succeduti sul palco del contest come Valeria Marini, Marco Balestri, Flavia Vento, Antonio Zequila, Beppe Convertini, Nina Moric, Elena Morali, Elenoire Casalegno, Alessia Ventura, il premio Oscar Osvaldo Desideri, Francesca Cipriani e tanti altri, quest'anno al sul palco della finalissima a fianco del presentatore Gianluca Nasi abbiamo trovato la madrina Delia Duran, accompagnata da Alex Belli e Luca Vetrone, quest'ultimo fotomodello e tiktoker "naufrago" dell'Isola dei Famosi. Miss Principessa d'Europa, con la regia generale di Alex Leardini fa parte ormai da dieci anni, della TOP5 dei beauty contest italiani più seguiti, ritenuto il concorso di bellezza più trasparente. Durante le riprese televisive sono diversi i volti che si sono alternatisul palco : si è esibito il cantante Settimo, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Newtalent eletto dal Maestro Vince Tempera che ha anticipato il divertentissimo comico barzellettiere Willer Collura già vincitore del programma La Sai l'Ultima di Canale 5; Deola Godini sensual influencer inviata di Star Television; Josephine Muto coreografa Mediaset.

Sono stati quattro i giorni di eventi dall'11 al 14 settembre quelli che hanno vissuto le 83 miss tra Rimini e Riccione per lanciare messaggi di pace e solidarietà, "senza un euro di contributo ne da Comune, ne da Provincia ne da Regione da quasi dieci anni, con il solo sostegno delle attività del territorio" tiene a puntualizzare l'Ambasciatore Paganelli con un pizzico di polemica. L'11 settembre al Frontemare di Rimini sono state presentate le finaliste nazionali provenienti dalle oltre 110 selezioni che si sono svolte in tutta Italia, con una cena spettacolo ricca di bellezza e talento. Qui le ragazze, oltre che a sfilare, si sono cimenteranno nella prova talento; il 12 settembre, tutta la mattina a porte chiuse, si è svolto l'emozionante passaggio giuria ufficiale presso Cinepalace Giometti Riccione, con accesso esclusivo consentito alla commissione nazionale ufficiale; il 13 settembre di giorno, le miss hanno preso parte a servizi fotografici ufficiali presso Spiaggia 114 di Riccione e la sera hanno calcato il red carpet della prefinale nazionale passando a 83 a 40 miss finaliste assolute all'Altromondo Studios. Il 14 settembre infine si è svolta la serata conclusiva con la finalissima televisiva in onda su SKY, su Bom Channel 68 e in esclusiva web su Amazon Free Channel, dalle 21 all'Altromondo Studios, dove la giuria ha decretato le vincitrice.

In giuria abbiamo visto il celebre makeup artist dei VIP Paolo de Maria, il direttore artistico e coreografo Alex Leardini, l'influencer e presentatrice Tv Deola Godini, la coreografa Josephine Muto, la scrittrice e motivatrice Pina Li Petri, il presidente del consiglio del comune di Riccione Simone Gobbi, il volto tv Luca Vetrone, i tik toker Bonny il timido e Andres Marini, Devis Paganelli talent scout internazionale, Cristina Berlini general manager di Unimar Riccione, Giorgio e Giulia Fortunato del Gruppo gestioni Fortunato Hotels, Daphne Lecca Miss Principessa d'Europa 2022, Tommaso Torri giornalista RiminiToday, Nicole Paganelli social media manager, Marco Mussoni responsabile CNA Riccione, Pasquale Lonero del consorzio Viale Dante Riccione, Matteo Mignani fotografo moda internazionale e Alessandro Baiocchi "il profumiere" aromatario.

I messaggi! Le peculiarità del format quest'anno, voluta dall'ideatore di Miss Principessa d'Europa sono quelle finalizzate ad aspetti solidali e sociali. Mentre alcuni altri concorsi di bellezza infatti, parlano nei propri comunicati solo di sponsor, soldi e promesse alle miss - dice l'Ambasciatore - propinando un futuro quasi garantito nello spettacolo alle concorrenti, Miss PDE preferisce promuovere l'aspetto diciamo eco sostenibile e social friendly. "Guardando al passato - afferma Paganelli con il sorriso sulle labbra - storicamente altri contest nati bene per altro in alcuni casi da me ideati e poi ceduti a terzi, non hanno mai portato nemmeno un volto a visibilità, senza considerare che spesso alcuni format sono finalizzati a lavaggi fiscali di svariata natura. Nel nostro caso invece preferiamo da sempre sostenere l'aspetto solidale ed etico e questo ci porta anche fortuna. Ogni anno infatti sono diverse tra le nostre miss che finiscono nei cast in produzioni tv, al cinema, reality show e sfilate importanti. Accade solo da noi. E siamo gli unici che non promettono nulla".

I messaggi sociali di quest'anno hanno visto, durante la finale nazionale, proiettare un corto di sensibilizzazione "Mostro" realizzato da Alex Belli e Delia Duran, già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Una campagna di sensibilizzazione delle 90 finaliste che grazie al tag #ballomanonmisballo, hanno passato una serata in un noto locale di Riccione, senza l'utilizzo o l'abuso di alcolici e diffondendo storie sui social della serata divertente priva di "sballo". La diffusione di un video di saluti realizzato dall'Arcivescovo Gino Collica, che grazie agli aiuti derivati dai format di Are Communication International e dell'Ambasciatore Devis Paganelli, raccoglie fondi per aiutare popoli in difficoltà nei paesi poveri e/o in conflitto.

Molte tra le Miss che hanno preso parte a Miss Principessa d'Europa e agli eventi di selezione di Devis Paganelli, sono arrivate al grande pubblico a livello nazionale. A partire da Maria Malandrucco che dopo aver vinto una fascia di un format Are Communication nel 2015 ha ottenuto un corso di recitazione presso la scuola di Cinema Imagina del regista Giuseppe Ferlito e da li è arrivata con tenacia, ad essere uno dei volti della fiction 'Fosca Innocenti' in onda su Canale 5; Rosa Sorrentino vincitrice nel 2018 è poi diventata una delle concorrenti del programma BellaMa' in onda su Rai2 arrivando a vincere; Martina Quaranta grazie alla partecipazione ad un format di Paganelli ha poi preso parte alle riprese del film Infernet presentato alla Mostra del Cinema di Venezia per poi diventare lei stessa una presentatrice televisiva sui canali SKY; Sara Piccione diventata una celebre Influencer, concorrente di alcuni reality show e attuale scrittrice di successo; Aurora Ciabatti entrata poi nel cast del programma "Are You The One" in onda su MTV; Gaia Grimoldi vincitrice nel 2021 diventata una delle ospiti speciali agli eventi VIP al Festival di Sanremo; Daphne Lecca attuale miss in carica è diventata per il 2023 la ragazza copertina del calendario ufficiale VogueTop Models Agency prendendo parte come testimonial al programma Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurentis in onda a settembre sulle reti Mediaset; Karmen Fekete vincitrice del 2020 attualmente in tour nelle arti circensi in tutto il mondo; la stessa Deola Godini vincitrice di Miss Principessa d'Europa Sanremo 2020 anticipando il Red Carpet di Roberto Benigni è poi diventata una presentatrice di SKY e influencer di successo; tante altre diventate volto o testimonial per famosi brand della moda.

Tra le concorrenti, come accaduto anche in passato, si trovano alcune ragazze che hanno preso parte ad alcuni programmi tv di successo. Anche quest'anno, vediamo la presenza tra le 90 finaliste, di Sofia Brixel e di Luna Tota, note al pubblico più giovane, per essere state protagoniste del programma reality "Il Collegio" in onda su Rai2. L'organizzazione riconosce che nell'ordinamento vigente, le cariche nobiliari, seppur tuttora esistenti, non abbiano alcuna rilevanza giuridica o istituzionale. Ma, in ogni caso, Miss Principessa d'Europa è l'unico concorso di bellezza al mondo che permette alla vincitrice, di essere insignita di un titolo nobiliare riconosciuto da Sua Altezza Serenissima, il Principe Mauro Antinolfi VIII° del Casato Imperiale Antinolfi.