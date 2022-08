Torna il red carpet di Miss Principessa d'Europa, a incoronare la vincitrice sarà Valeria Marini

Miss Principessa d'Europa è il Concorso di Bellezza più trasparente d'Italia (secondo TgCom Mediaset) e il beauty and talent contest nunero uno (fonte Slide Magazine). Uno dei quattro concorsi nella Top 5 del Cip (Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo), già partner di contest internazionali come Miss Super Talent, Miss International (il contest n.1 al mondo), Miss Europe International. Le miss elette da Miss Principessa d'Europa, spesso sono rappresentanti italiane in concorsi mondiali, con oltre 50 milioni di contatti generati ogni anno. Quest'anno, la vincitrice dell'edizione 2021 Gaia Grimoldi, rappresenterà l'Italia durante la Milano e la Parigi Fashion Week in onda sul canale moda mondiale Fashion Tv. Il Patron Devis Paganelli, produttore televisivo e talent scout agente di molti Vip, ospita svariate personalità del mondo della tv, della moda e dello spettacolo ad ogni edizione, che viene diffusa in onda nazionale su Sky, Digitale Terrestre, Amazon e in Streaming sui social.

Nei 12 mesi di selezioni, sono oltre 3000 le concorrenti che ogni anno si sfidano per arrivare alla finalissima di Rimini, che ad ogni settembre, permette a sole 100 miss di presenziare sul red carpet dell'Altromondo Studios che per l'occasione diventa uno studio televisivo. Quest'anno, le miss soggiorneranno all'Hotel Eliseo di Riccione dal 12 settembre, preparandosi per il passaggio giuria che si terrà presso il Cinepalace Giometti Cinema di Riccione. La finalissima televisiva diretta da Alex Leardini e condotta da Gianluca Nasi, si terrà il 15 settembre all'Altromondo Studios con la presenza esclusiva di Valeria Marini.