Miss Reginetta d'Italia verso le finali, in corsa per il titolo anche una giovane ragazza di Rimini

“E’ una grande gioia per me essere qui stasera nella mia amata città di Riccione, qui vicino ho frequentato il Liceo Scientifico e proprio qui nel piazzale Ceccarini a 14 anni ho sfilato per la prima volta nella mia vita, presentava Jo Squillo. Ritornare su questa passerella dopo tanti anni è un’emozione fortissima”. Così la bellissima Sofia Bruscoli accompagnata da Francesco Anania ha aperto la serata della prefinale di Miss Reginetta d’Italia che ha visto le 80 splendide giovani ragazze provenienti da tutta la penisola sfilare davanti alla prestigiosa giuria del concorso per la selezione di 40 posti al sole nella finalissima nazionale di domenica 3 settembre che vedrà l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2023.

Il viaggio verso l’ambita corona continua per le 40 aspiranti al titolo, tra cui la bellissima Miss Reginetta di Rimini Nadia Martynova, 15 anni, studentessa e amante dell’arte e della musica. Volano in finale le seguenti Miss: Miriam Sangiorgi 17 anni di Palermo; Jasmine Luca 16 anni di Pordenone; Alessia Santa Di Munno 20 anni di Ferrara; Alessia Dall’Osto 18 anni di Brescia; Vittoria Morga 18 anni di Martina Franca (Brindisi); Elisa Moschetta 15 anni di Pordenone; Gloria Ficiara 17 anni di Fermo; Anna Cataldi 17 anni di Livorno; Elisabetta Stella 16 anni di Ciriè (Torino); Vanessa Salvatelli 18 anni di Rovigo; Rachele Poggio 16 anni di Genova; Morena Di Mauro 17 anni di Napoli; Nina Manes 17 anni di Rivoli Torino; Francesca Maddalena Gazzaretti 20 anni di Brescia; Sofia Carbone 16 anni di Trieste; Alessia Chicchinelli 16 anni di Napoli; Giada Dalan 17 anni di Padova; Adriana Maria Zuccaro 18 anni di Catania; Maria Chiara Sfregola 15 anni di Barletta; Mara Modoran 18 anni di Pisa; Anastaiya Druzhynina 23 anni di Reggio Emilia; Suma Giovina 21 anni di Brindisi; Giada Randi 16 anni di Ravenna; Camilla Malagoli 16 anni di Modena; Martina Botta 15 anni di Brescia; Corinne De Mitri 20 anni di Brindisi; Laura Marchi 20 anni di Brescia; Sofia Perretta 19 anni di Brescia; Erika Boldi 30 anni di Arezzo; Maria Grazia Ferro 16 anni di Catania; Michelle Dumitrascu 18 anni di Mantova; Giulia Daniela Soponariu 17 anni di Torino; Stella Tonialini 19 anni di Siena; Oldea Valli 18 anni di Bologna; Veronica Belotti 19 anni di Bergamo; Nadia Martynova 15 anni di Rimini; Alessia Maria Pilsu 19 anni di Torino; Fernanda Carani 16 anni di Catania; Alessandra Perni 16 anni di Roma; Jennifer Bargiel 18 anni di Padova.

Tra gli ospiti della serata l’amato attore e scrittore Roberto Farnesi attualmente impegnato con le registrazioni della popolare soap made in Italy “Il Paradiso delle Signore 8”. “Il consiglio che posso dare a queste splendide ragazze che vogliono intraprendere la carriera di attrici è quello di studiare, studiare e poi ancora studiare. Ha detto Roberto Farnesi rivolgendosi alle Miss - Oggi riuscire a fare bene la nostra professione è ancora più difficile del passato e il talento va coltivato con l’approfondimento e con lo studio continuo”.

Ad allietare il folto pubblico presente, anche la canzoni inedite dei giovani iscritti al contest “Riccione live in the city” organizzato dall’avvocato Vittorio Costa che ha visto la vittoria dell’ artista Lalanducci. Con le finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia ha preso il via la seconda edizione di Queen Mood il primo reality italiano girato in un concorso di bellezza che mette al centro il carattere e la personalità delle ragazze in gara raccontandone la loro quotidianità, i loro sogni e le loro ambizioni in un docu-reality.