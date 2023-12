Missione riuscita, è stato riaperto a senso unico alternato il cavalcavia autostradale di viale Venezia

Come annunciato congiuntamente dalle amministrazioni comunali di Riccione e Coriano, in occasione delle festività natalizie è stato riaperto a senso unico alternato il cavalcavia autostradale di viale Venezia. “Come promesso - argomenta l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione Simone Imola -, a poco più di un mese dal nostro nuovo insediamento, abbiamo ottenuto insieme al Comune di Coriano, in accordo con la aocietà autostrade, l’apertura del traffico sul cavalcavia di via Venezia che collega Riccione a Coriano. Un risultato importante per migliorare la viabilità della zona”.

A fine novembre il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore Imola, insieme ai tecnici comunali, i rappresentanti della Società Tecne, di Società Autostrade per l’Italia e della ditta esecutrice Cbr, avevano effettuato un sopralluogo finalizzato proprio a dare risposta alle esigenze dei residenti della zona, e non solo.

La chiusura di viale Venezia era stata stabilita per permettere l’esecuzione della rotatoria all’innesto della nuova bretella di collegamento fra viale Udine e viale Venezia nell’ambito delle opere di completamento sulla viabilità connessa ai lavori dell’ Autostrada Bologna – Bari – Taranto.