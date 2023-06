“Mister Boomer” ora fa irruzione al mare, arriva in spiaggia con microfono e cassa amplificata

Nuova irruzione di “Mister Boomer” in uno dei luoghi simbolo del turismo riminese: il bagno 26 di Gabriele Pagliarani, il “bagnino più famoso d’Italia”. Personaggio ormai iconico della vacanza romagnola, Gabriele ha voluto conoscere personalmente Mister Boomer che, domenica pomeriggio, in una spiaggia finalmente affollata, si è presentato con microfono e cassa amplificata per interpretare il suo ormai celebre tormentone.

“La Romagna è, da sempre, un palcoscenico straordinario - ha detto Gabriele Pagliarani - e i fenomeni mediatici come Mister Boomer aiutano a diffondere il sorriso in una terra che, mai come oggi, ha bisogno di spensieratezza e di messaggi positivi. Dopo la catastrofica alluvione di metà maggio siamo tornati a essere la terra dell’accoglienza e del buon umore. E Mister Boomer, personaggio dissacrante ma autentico, è ormai diventato un ambasciatore di questa cultura del sorriso”.