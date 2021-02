Misterioso ritrovamento durante gli scavi: interrotti i lavori

Il ritrovamento di un'antica costruzione in via Melozzo da Forlì

Il passato riaffiora e si svela durante i lavori di scavo effettuati da Hera in via Melozzo da Forlì, nel borgo Sant'Andrea, vicino al centro storico. Lavori effettuati per la Dorsale Sud Psbo. Nei giorni scorsi sono stati infatti rinvenuti resti di una costruzione antica, ancora da datare. La Soprintendenza, subito informata da Hera, sta eseguendo i rilievi e le verifiche per capire di quale costruzioni si tratti e a che epoca risalga precisamente. Un intervento di studio che proseguirà nelle prossime due settimane. In questo periodo i lavori verranno naturalmente sospesi.

La prima ipotesi ufficiosa è che si tratti di un edificio romanico, forse una chiesa, ma serviranno ulteriori esami per poter dare una collocazione temporale più precisa ai reperti rinvenuti. Quello che è emerso finora si presenta come una grossa struttura muraria, leggermente incurvata, in laterizi e conci di pietra, con base a circa due metri sotto l’attuale piano stradale. L’area interessata è quella del Foro Boario, il mercato del bestiame che fu realizzato nei primi anni dell’Ottocento.