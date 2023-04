Il mistero di due delfini morti sulla spiaggia di Rimini nello stesso giorno. "Non c'erano casi da tre anni"

Era da tre anni che sulla spiaggia di Rimini non si registravano casi. E ora due nel giro di pochissime ore. E’ intervenuta la Fondazione Cetacea a seguito dello spiaggiamento di due bellissimi esemplari di delfino, morti nelle acque dell’Adriatico. Sono stati ritrovati sulle spiagge di Miramare e Rivabella. Il decesso potrebbe risalire, secondo le prime indagini degli esperti, a una decina di giorni fa. I delfini finiti sul fondale del mare, sono stati portati sicuramente a riva con la mareggiata delle scorse ore. E’ molto improbabile, visto l’arco temporale, che si tratti del delfino visto durante gli scorsi giorni nuotare poco distante dal Porto Canale e finito sui social. A spiegare la situazione è Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea: “Entrambi i delfini – racconta -, erano in uno stato di decomposizione avanzata, ora spetta all’istituto zooprofilattico sperimentale di Forlì capire le cause, siamo in attesa di una serie di analisi”.

Al largo del mare di Rimini esiste una popolazione autoctona di delfini, di cui Fondazione Cetacea ha parecchie notizie: “Non è così inusuale avvistare i delfini dalle nostre parti – racconta Sauro Pari -, in quanto sappiamo della presenza di un gruppo di 40/50 delfini che vivono tra le 12 e le 14 miglia dalla costa, diciamo più spostati verso la zona di Cesenatico. Probabilmente ci deve essere qualche ragione se si sono spostati”.

Lo scorso anno la Fondazione Cetacea era intervenuta per tre casi simili sulla costa tra Pesaro e Fano, nelle Marche. “In quella circostanza – prosegue Pari -, era stato confermato che i delfini erano rimasti intrappolati in alcune reti da pesca. Sono casi che capitano. Ma non sappiamo ancora se si tratta della stessa situazione o se sul decesso hanno influito altri fattori”.