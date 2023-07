Mistero sui furgoni che vanno a fuoco, nell'area logistica altro mezzo distrutto dalle fiamme

I casi si sommano. Dopo l’incendio registrato nella nottata tra mercoledì e giovedì, un altro furgone è finito in cenere verso l’1 di notte. Sempre nella stessa area logistica, in via Grandi. Per sedare le fiamme si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo anche gli agenti della Polizia di Stato e della scientifica per i rilievi e per aprire un’indagine dopo che nel primo episodio era stata inizialmente esclusa l’origine dolosa.