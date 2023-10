Misure anti-terrorismo, in vista di Ecomondo si intensificano i controlli in Fiera. Tutti gli accessi vigilati

Presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano, si è tenuto il comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale si è discusso, tra l’altro, dei profili di sicurezza correlati alla imminente edizione di “Ecomondo – The green technology expo”, in programma dal 7 al 10 novembre prossimo alla Fiera di Rimini. Nella circostanza, estesa alla partecipazione di un rappresentante di Italian Exhibition Group, è stata effettuata una disamina dei vari profili di interesse per la tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all’attuale situazione internazionale per la quale è in atto, come è noto, un elevato livello di attenzione in tutto il territorio nazionale.

Con una previsione di circa 70 mila presenze - stima effettuata sulla scorta del dato dello scorso anno -, l’organizzazione aprirà e presidierà con proprio personale tutti i varchi della Fiera, consentendo una migliore distribuzione dei flussi degli ospiti e vigilerà tutti gli accessi con scanner e metal detector. Anche i mezzi saranno debitamente controllati e le eventuali uscite dall’area verificata, genereranno un nuovo controllo in caso di rientro. Le linee pubbliche di trasporto da e per la Fiera, saranno tutte convogliate verso l’accesso Sud della struttura, già destinatario degli arrivi ferroviari.

Atteso che sia tra gli espositori che tra i principali acquirenti, lo scenario prospettato è di natura internazionale, seppur non si segnalino particolari elementi di preoccupazione, le Forze dell’Ordine attueranno specifici e coordinati servizi sia sul versante della prevenzione sia sul fronte della vigilanza, allo scopo di garantire ogni possibile tutela per le persone a qualsiasi titolo presenti in Fiera e per le attività connesse all’evento.