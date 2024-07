Mix di prodotti per la pulizia provoca aria irrespirabile, evacuati i dipendenti di un hotel

I Vigili del fuoco di Rimini sono dovuti intervenire nella tarda mattinata di martedì (16 luglio), poco dopo le 12, in un albergo di Riccione, a seguito di una nube tossica generata dalla miscelazione di alcuni detergenti per la pulizia che si è rapidamente propagata in un locale della struttura ricettiva. A scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni dipendenti dell’hotel, mentre in quel momento nessun turista era presente all’interno dell’albergo. Il mix di prodotti per la pulizia ha generato un fortissimo odore, difficile da respirare, ma l’allarme è rientrato in breve tempo: nessuna persona è risultata intossicata. Sul posto era presente anche un'ambulanza del 118.