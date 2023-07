Mobilità dolce e sicurezza, oltre mezzo chilometro di nuova pista ciclabile lungo via Ravenna

Sono cominciati nella giornata di lunedì (3 luglio) i lavori per la realizzazione di un nuovo, corposo, tratto di pista ciclabile in via Ravenna, in zona Bordonchio: un’opera che consegnerà a quest'asse strategico di connessione tra aree residenziali della zona “monte” e il centro di Igea Marina, circa 550 metri di nuovo percorso ciclabile a ulteriore incremento dei requisiti di sicurezza per il transito di biciclette e pedoni.

Il tratto interessato dall’intervento è, in particolare, quello che corre lungo via Ravenna dalla rotatoria di via Ennio sino all'altezza del fosso Rio Pircio. Un progetto che, inizialmente, prevedeva l’esecuzione dei lavori per circa mezzo chilometro fino a via Teano, positivamente integrato poi grazie al contributo regionale intercettato dall’amministrazione nel contesto del fondo “Bike to work 2021": circa 70.000 euro, sommati a 18.000 euro di risorse comunali, che come detto consentiranno ai lavori di spingersi sino all’intersezione con il fosso Rio Pircio. Valore complessivo dell’opera, circa 550.000 euro.

I lavori, affidati alla società Cbr, si concluderanno nell’autunno, dando continuità alla fitta rete di piste ciclabili presenti a Bellaria Igea Marina: a favore di una mobilità sostenibile; il nuovo tratto, nello specifico, sarà funzionale ad esempio a chi su due ruote, procedendo da Nord a Sud, già può raggiungere via Ennio utilizzando il percorso lungo via Bobbio. Misure di valorizzazione della mobilità dolce a cui si aggiungono gli annessi provvedimenti in termini di sicurezza, come i due semafori a chiamata installati in tempi recenti in via Ravenna, l’uno in prossimità del centro culturale Kas8 a Igea e l’altro all’altezza di via Giorgetti a Bellaria.

Nel contesto più generale dei nuovi asfalti e della manutenzione straordinaria delle strade, l’amministrazione ha già annunciato l’avvio dell’iter per un nuovo accordo quadro che interesserà il quadriennio 2023-2027: con validità fino a impegni economici per 5 milioni di euro. L’intervento avviato in via Ravenna è di fatto l’ultimo, in ordine di tempo, che esaurisce il precedente accordo quadro da circa 1,6 milioni di euro: come sottolineato gli scorsi giorni, un “plafont” raggiunto in due anni invece che quattro, a testimonianza della grande attenzione rivolta dall’Amministrazione al decoro, alla fruibilità e alla sicurezza del tessuto stradale di Bellaria Igea Marina.