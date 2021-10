Mobilità green nell'entroterra: installate e attivate tre colonnine ricarica veicoli elettrici

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha comunicato che sono state installate e attivate tre colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio Comunale; una a Pennabilli capoluogo di fronte al Municipio, una a Ponte Messa dietro le ex-scuole e una a Maciano nel nuovo parcheggio. Il Sindaco Mauro Giannini afferma: ”Siamo il primo Comune in area Montana ad aver condiviso e attuato questo progetto proiettato verso il futuro. Un ringraziamento particolare a Enel X. Continua senza soste il lavoro già intrapreso dalla mia Amministrazione”. Questo intervento è stato attuato a costo zero per il Comune.