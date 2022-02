Mobilità green potenziata, nuovi servizi al Bike park e sempre più bici e monopattini elettrici

Rimini continua a incentivare la mobilità sostenibile. In città si confermano monopattini e biciclette elettriche in sharing. E il Bike Park vede delle significative novità in vista della stagione estiva. Rimini prosegue nel percorso di promozione di nuove abitudini green per spostarsi sul territorio. Dopo gli ottimi riscontri a seguito dell’avvio della sperimentazione dal 2019, il Comune prosegue nell’offerta dei servizi elettrici di mobilità in sharing di monopattini e di bici elettriche in condivisione con modalità free-floating attraverso una dotazione capace di soddisfare la richiesta dei riminesi e dei tanti visitatori che soprattutto nella stagione estiva scelgono i mezzi elettrici per spostarsi in città.

L’area del territorio che sarà possibile raggiungere con monopattini e bici elettriche copre per Rimini Sud tutta l'area a mare dell'asse della statale Ss16 (statale esclusa) e prosegue per tutta la costa nord, fino a Torre Pedrera. Sarà consentito anche l’accesso al centro storico, prevedendo però un limite alla velocità per i mezzi di 6 chilometri orari, mentre nelle altre aree il limite massimo è fissato a 20 chilometri orari.

Nel dettaglio, le aree coperte del servizio saranno: per Rimini Sud tutta l'area a mare dell'asse della statale SS16 (statale esclusa); nel Parco del Mare Sud già realizzato e di prossima realizzazione ad esclusione delle aree con pavimentazione in decking; per Rimini Nord a partire da Rivabella tutta l'area a mare dell'asse della ferrovia; area di Viserba-Rivabella compresa tra: Via Marconi, Via Sacramora, Via Beltramini, Via John Lennon, Via Fabio Tombari, Via Walter Ceccaroni, Via Luigi Zangheri, Via Maestri del Lavoro, Via XXV Marzo 1831; Via Iolanda Capelli, Via Galla Placida, Via Costantino il Grande per il collegamento con l'ingresso EST della fiera; quartiere Celle delimitato dall'asse ferroviario direzione Bologna, SS16 e da Via Tonale, Via Antonio Labriola; via Emilia, per permettere il collegamento con l'ingresso Sud della fiera.

Tutte le novità del Bike park

Tante le novità per il Bike Park a due passi dalla stazione, un punto di riferimento per chi si muove in bici. Dalla primavera 2022 sarà raddoppiato il servizio di noleggio gratuito delle cargobike che passeranno da 3 a 6, verranno calendarizzati eventi a partire dalla primavera per sensibilizzare turisti e city user sui temi della mobilità sostenibile, verranno attivati abbonamenti con agevolazioni per i servizi di deposito annuali. Tanti i servizi offerti dal Bike Park di Rimini: parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar. E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli (4 euro a bagaglio per 24h). Un’opportunità in più per scoprire il territorio in bicicletta, grazie agli oltre 130 km di piste e percorsi ciclopedonali che collegano mare, centro ed entroterra.