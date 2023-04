La grande moda sfila a Castel Sismondo, Alberta Ferretti rende omaggio a Fellini con Resort 2024

La grande moda in passerella a Rimini grazie ad Alberta Ferretti. Il 26 maggio Castel Sismondo sarà la passerella per le creazioni di una delle più apprezzate ambasciatrici della moda italiana nel mondo. Una sfilata pensata dalla stilista per essere un omaggio alle sue radici e a Federico Fellini e che accenderà i riflettori su Rimini come luogo di incontro di talenti, immaginazione, arte e bellezza.

“Sarà un evento unico al quale tutti potranno assistere accedendo liberamente in piazza Malatesta, un altro appuntamento di una primavera sorprendente”, è l’annuncio da parte del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. La realizzazione dello show sarà resa possibile attraverso una partnership che Alberta Ferretti ha siglato con una serie di enti istituzionali, tra cui il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura insieme a Cinecittà, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Rimini e il Convention Bureau Italia.

“Annunciare questo evento per me è davvero fonte di grande emozione. Avevamo programmato di celebrare la Romagna e Federico Fellini nell’anno del centenario della sua nascita, il 2020, ma la pandemia che ha colpito il mondo ha cambiato i nostri piani. Ora però siamo finalmente pronti per affrontare questo progetto con grande entusiasmo,” commenta ai media Alberta Ferretti.

“Quando penso a Federico Fellini mi viene in mente una sua frase: ‘Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.’ Ecco io penso che queste parole riassumano alla perfezione il senso del mio lavoro di creativa: se penso al mio percorso e alla mia carriera, per me creare abiti e immagini attraverso la collaborazione con meravigliosi fotografi è stato un modo di raccontare ed esprimere me stessa. Il mio lavoro è sempre stato la mia voce, ha dato forma ai miei sogni e alle mie aspirazioni. Sicuramente questo show, che sarà possibile anche grazie al supporto di istituzioni che ringrazio dal profondo del mio cuore per la fiducia che hanno riposto in me e nel mio brand in quanto ambasciatore del Made in Italy nel mondo, rappresenta un ulteriore tassello del mosaico che ho costruito con passione e amore”.