Un modello operativo per uniformare la prestazione medico-legale, il gotha dei medici legali a Rimini

Si terrà a Rimini, con il patrocinio della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche (Simla), dal 16 al 18 novembre, il Convegno Nazionale FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane) dal titolo “Ai confini del Chaos”. L’evento, valorizzato dalla presenza di alcuni dei più importanti esponenti della medicina legale nazionale e da una nutrita e qualificata pattuglia di giuristi, si terrà all’Hotel Ambasciatori (Viale Amerigo Vespucci, 22) a Rimini a partire dalle 11 del 16 novembre. Tra i relatori anche il professore Franco Introna e il dott. Franco Marozzi, rispettivamente presidente e vicepresidente e responsabile delle comunicazioni di Simla.



“Si affronteranno temi per certi versi classici - spiega il professore Alessandro Dell’Erba, presidente FAMLI - , ovvero comunque vi sarà un up to date di temi anche innovativi. In particolare la sessione sulla medicina legale assistenziale e previdenziale è in continuità logica (diremmo fenomenica) con quanto già si è affrontato l’anno scorso, nell’auspicio di pervenire ad un punto fermo, non attraverso costruzioni teoriche, ma per il mezzo di esemplificazioni pratiche ‘real world’”.

Centrale sarà la tematica relativa alla responsabilità professionale medica che vede il medico legale come naturale protagonista, un passaggio da approfondire e puntualizzare anche in vista di quanto può prospettarsi con le novità dettate dalla riforma Cartabia. E in quest’ottica il professore Introna e il dott. Marozzi saranno rispettivamente presidente e moderatore della sessione dedicata all’“Accertamento tecnico preventivo Ex 696 Bis: 'Come si fa…mli’” che produrrà una proposta della Federazione che sarà sottoposta all’uditorio per la validazione.

“Nel corso del convegno, Famli proporrà una metodologia scientifica unica per una procedura condivisa - evidenzia il prof. Arnaldo Migliorini, vicepresidente Famli - nell’accertamento tecnico preventivo che quotidianamente coinvolge tutti quei cittadini che, volendo fare causa al personale sanitario, devono, secondo quanto stabilito dalla legge Gelli-Bianco, obbligatoriamente passare prima da un tentativo di mediazione. FAMLI è desiderosa di fare emergere, nel nome della scientificità della medicina legale, l’esigenza di una metodologia condivisa di svolgimento su tutto il territorio nazionale dal momento che attualmente ogni realtà territoriale opera secondo criteri propri, senza uniformità col resto del Paese”.

Il consolidato rapporto tra Simla e Famli, da anni impegnate sul fronte della procedura accertativa nell’anziano, si espliciterà, inoltre, in un focus dedicato alla medicina legale traumatologica della terza infanzia (dalla scuola primaria alla pubertà).

Un appuntamento di grande importanza e prospettiva per tutta la comunità scientifica. “La Famli - sottolinea il dottor Lorenzo Polo, segretario Famli - si posiziona sul territorio con sempre maggiore rappresentatività della professione medico legale in ogni sua espressione, saldando l’auspicata simbiosi tra pratica e dottrina. L’aver prediletto modelli dinamici e agili ha permesso alla Famli di esprimere una vivacità che attrae specialisti di realtà lavorative molteplici e diverse. Nel ringraziare il presidente e tutto il consiglio direttivo per il lavoro fin qui svolto, auspico che il nuovo consiglio costituente permetta alla Famli di rimodulare la traiettoria più efficace per consentire a tutti gli specialisti di essere supportati in un miglioramento continuo e ampliamento del perimetro delle nostre attività, e sia punto di riferimento per garantire sicurezza e qualità in tutto il settore dell’health”.

L’ultima sessione, il sabato mattina, è finalizzata, spiegano gli organizzatori, ad uno sforzo prevalentemente dottrinario rivolto all’approfondimento dei paradigmi medico-legali del risarcimento del danno perché “troppo spesso, soprattutto nell’ultimo periodo, il mondo medico-legale ha per certi versi subito la ‘dittatura’ giurisprudenziale’. È giunto il momento che, come nel passato, la medicina legale nel suo complesso si faccia portatrice delle istanze biologiche alla base del risarcimento del danno, magari anche superando stereotipi e paradigmi del passato”.