Al debutto Antìcatt la prima mostra mercato di antiquariato e modernariato della Regina dell'Adriatico

Ci siamo. Domenica 10 marzo, nella Regina debutta ANTÌCatt, la prima edizione della Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage.

Piazza Roosevelt si trasformerà in un elegante salotto a cielo aperto dove si potrà passeggiare tra oggetti d’arte antichi, porcellane del secolo scorso, vinili, quadri, mobili e tante altre chicche che raccontano epoche, stili e storie diverse. A tagliare il nastro, alle ore 16, saranno la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi.

“Con questa Mostra mercato, entriamo nel circuito delle città che ospitano fiere dell’antiquariato e del vintage – commenta la prima cittadina – un circuito virtuoso che per Cattolica rappresenta un’ulteriore vetrina con cui attrarre quel pubblico sempre più numeroso di appassionati del settore, ma anche turisti o semplici curiosi. Vogliamo che diventi un appuntamento fisso e che possa essere un richiamo anche per il turismo più esigente ed attento, alla ricerca di professionalità, autenticità, oltre che un punto di riferimento per gli espositori stessi”.

“Siamo convinti che sarà un’attrazione di forte richiamo e che porterà gente a Cattolica – interviene il Vice sindaco Belluzzi -. Abbiamo scelto di allestirlo in piazza Roosevelt, che è il salottino di Cattolica, in una zona che ben si presta ad allungare la passeggiata da piazza della Repubblica a Primo Maggio, portando gente e movimento lungo tutto il principale asse della città”.

Una trentina gli espositori che con i loro stand coloreranno la piazza dalle 7.30 fino alle 18.30. La Mostra Mercato tornerà ogni seconda domenica del mese, escluso dicembre. Ed ecco il calendario con le prossime date: 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre

“ANTìCatt vuole creare un evento a carattere culturale, ricreativo e sociale – sottolinea la direttrice artistica Meri Vagnetti - contribuendo in questo modo a far aumentare l'indotto anche delle attività commerciali della zona e quelle circostanti. Ma è anche un’occasione per la riscoperta dell'oggettistica d'epoca, mobili, ceramiche, libri e fumetti antichi e usati, giocattoli, oggettistica da collezione, monete e francobolli, dischi, e tanto altro, portando con sé un ulteriore importante messaggio come quello del recupero degli oggetti in disuso ai quali dare una nuova vita e un nuovo utilizzo. Ringrazio l'Amministrazione di Cattolica che ha accolto con vero entusiasmo l'idea di questa iniziativa appoggiandola con la passione di chi lavora per veder crescere sempre la propria città”.