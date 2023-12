Modifica alle Unioni dei Comuni, Nadia Rossi (Pd): “Primo terreno di prova la Valmarecchia"

Una misura che interessa anche la provincia di Rimini e in particolare la Valmarecchia. Si tratta di una modifica legislativa proposta dalla Giunta regionale all’interno del collegato al bilancio 2024 che consente ai Comuni interessati di presentare una richiesta di ridelimitazione del proprio ambito territoriale ottimale.

“La norma che abbiamo approvato durante la seduta di bilancio - ricorda Nadia Rossi, consigliera regionale dem - ne riprende una già prevista ed esercitata nel 2015, ma oggi migliorata e adattata ai nostri territori. Gli Ato (Ambiti territoriali ottimali) composti da più di 10 Comuni e con una soglia demografica minima di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti per i comuni montani o appartenuti a comunità montane, possono fare domanda per modificare il perimetro del loro territorio”.

Questa misura porta con sé la potenzialità di gestire in maniera più efficace i servizi pubblici: la possibilità di ridelimitare l'ambito territoriale ottimale consente infatti agli enti locali di individuare le soluzioni migliori per erogare servizi di qualità. “L’obiettivo è quello di garantire una governance migliore per il territorio e per la sua gestione, che si traduce poi in vivibilità per le persone che lo abitano” conclude Rossi.