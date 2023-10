Molesta due ragazzine fuori dalla scuola, si scatena il tam tam dei genitori

L'allarme è dilagato sulle chat dei genitori quando, nella prima mattinata di venerdì scorso, i cellulari si sono fatti roventi in seguito alla segnalazione di un molestatore che aveva cercato di adescare due ragazzine di 12 anni fuori dalla scuola. Secondo quanto denunciato alla Polizia di Stato un uomo sui 30 anni avrebbe prima molestato una delle giovani chiedendole di salire nella sua auto per fare delle foto alle scarpe mentre le minorenni si stavano recando a lezione. Al rifiuto di questa, il presunto maniaco avrebbe rivolto le sue attenzioni alla seconda che stava sopraggiungendo sempre sulla via delle scuole Bertola. Questa sarebbe caduta nella trappola entrando nell'abitacolo della vettura dove avrebbe accettato di farsi fare degli scatti a scarpe e piedi ma, quando le richieste si sarebbero fatte più intime, è riuscita ad aprire la portiera e fuggire spaventata. Entrambe le 12enni, una volta arrivate a scuola, si sono confidate coi docenti ed è così partito l'allarme.

"Le due ragazze appena arrivate a scuola hanno raccontato tutto al personale che accoglie i ragazzi - spiega la presidente Lorella Camporesi all'Ansa -. La vice preside ha quindi chiamato i genitori delle due ragazzine che hanno sporto denuncia. Come scuola abbiamo quindi deciso di avvisare i coordinatori di classe affinché informassero i ragazzi sui comportamenti prudenti da adottare in certi frangenti. Le informazioni si sono poi diffuse sulle chat dei genitori. Non dobbiamo esasperare gli animi non sottovalutare i pericoli, ma nemmeno creare mostri". Il tam tam dei genitori che nelle chat hanno fatto girare anche una foto del presunto maniaco, e la denuncia in Questura, ha portato la Polizia di Stato a una veloce indagine dalla quale sarebbe emerso che episodi analoghi sarebbero accaduti anche nei pressi di un centro sportivo vicino all'istituto scolastico. Un uomo è stato quindi portato negli uffici di piazzale Bornaccini e il sostituto procuratore Davide Ercolani ha aperto un fascicolo di indagine e disposto una perquisizione a carico dell'indagato.