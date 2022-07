Molesta e palpeggia le donne in spiaggia, arrestato per violenza sessuale

E' stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra mobile e dalle Volanti della Questura di Rimini un ghanese 34enne sorpreso in flagranza a molestare e palpeggiare due turiste in spiaggia. L'uomo, nel pomeriggio di giovedì, aveva iniziato ad infastidire le bagnanti nei pressi del Bagno 44. La prima a finire nel mirino del maniaco è stata una ragazza 33enne di origini marocchine ma con cittadinanza belga che, dopo essere stata oggetti di alcuni appellativi offensivi è stata raggiunta dal 34enne che le ha toccato le parti intime. Le attenzioni del ghanese sono poi state rivolte a una seconda turista, un'88enne, con il medesimo copione. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, verso le 17.30, è stato un vigile del fuoco libero dal servizio che ha dato l'allarme facendo accorrere il personale della Questura. Nel frattempo il 34enne si è allontanato sul lungomare ma l'addetto del 115 lo ha seguito e, allo stesso tempo, indirizzato gli agenti fino a quando non lo hanno bloccato sul lungomare. Le due vittime hanno sporto immediatamente denuncia e, successivamente, hanno riconosciuto le foto del maniaco che è stato quindi arrestato.