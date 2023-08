Molesta i clienti in fila per entrare in discoteca, ubriaco arrestato

In stato di alterazione per l'assunzione di alcol e droghe, nella notte tra sabato e domenica un turista 33enne ha costretto i carabinieri di Riccione ad intervenire al Cocoricò. L'uomo, nel parcheggio della discoteca, ha iniziato a infastidire pesantemente gli altri clienti in fila per entrare nel locale prendendosela soprattutto con le ragazze. Il personale della sicurezza, più volte, visto lo stato del 33enne gli ha impedito l'ingresso sotto la piramide e alla fine non ha potuto far altro che chiedere l'intervento dei militari dell'Arma. Anche davanti ai carabinieri il 33enne ha continuato il suo show prima insultando le divise e poi, per evitare di essere identificato, ha cercato di colpire i componenti della pattuglia. Bloccato e portato in caserma con l'accusa di resistenza, arrivato in via Sirtori l'uomo è stato sistemato nella camera di sicurezza ma ha iniziato a dare nuovamente in escandescenza spintonando i militari e colpendoli con dei calci. Riportato alla calma, nella mattinata di lunedì sarà processato per direttissima.