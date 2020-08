Molesta i passanti con avance erotiche sul lungomare, la Municipale allontana un'ubriaca

La Polizia Locale nella notte tra sabato e domenica è dovuta intervenire in due occasioni per tutelare l'incolumità di due soggetti ubriachi. Nel primo caso, intorno alle 2, si tratta di una giovane dell'Est Europa, 21 anni, che sul lungomare Tintori, secondo le segnalazioni giunte in centrale, si proponeva - completamente ubriaca - in avance di natura erotica. Anche per evitare che qualche malintenzionato si approfittasse del suo stato di scarsa lucidità, la giovane è stata mandata via dal lungomare e invitata a rincasare. Situazione simile in un bar di viale Vespucci, dove si trovava un lituano ubriaco intendo a infastidire gli altri clienti. L'arrivo della pattuglia ha impedito che i clienti stufi delle intemperanze dello straniero arrivassero ad allontanarlo con la forza.

