Molestata sul treno dal maniaco seriale

Tanta paura per una 30enne che, nella giornata del 25 aprile, è stata molestata sul treno Frecciarossa tra le stazioni di Rimini e Bologna da un maniaco seriale. La vittima, che si trovava da sola sulla carrozza, secondo quanto emerso è stata avvicinata da un 37enne palermitano che l'avrebbe molestata e poi afferrata per abusare di lei, così la donna ha chiamato il 113 e alla stazione del capoluogo emiliano sul convoglio sono saliti gli agenti della Polfer che lo hanno bloccato e poi denunciato. Per l'uomo non è la prima impresa di questo tipo tanto che, lo scorso 15 aprile a Bologna, era stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 24 anni. In quella occasione la violenza era avvenuta in pieno giorno su un autobus di linea e, ad intervenire per salvare la vittima, era stato il condicente del mezzo pubblico che aveva sentito le urla della passeggera. Il 37enne, con la scusa di richiedere informazioni e di voler fare due chiacchiere, si era seduto accanto alla ragazza e aveva iniziato a molestarla, accarezzandole dapprima la gamba sinistra, per poi continuare e, una volta aperta la giacca, le ha toccato il seno sopra la maglietta.

La vittima, presa dal panico, aveva cercato con forza di alzarsi e di divincolarsi. Il molestatore non aveca però desistito, dopo che la ragazza si era alzata, le aveva palpato con insistenza i glutei sopra i jeans. Tutta la scena era stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza dell’autobus. Grazie all'intervento dell’autista che aveva bloccato immediatamente le porte dell’autobus e telefonato alla centrale operativa del 112 e, all'intervento dei militari, l’uomo era stato bloccato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.