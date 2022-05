Molestie all'Adunata, Selvaggia Lucarelli a colpi di tweet: "Altro che Rimini, è così da sempre"

Sul tema delle molestie alle donne durante l’Adunata Nazionale degli Alpini è intervenuta, a più riprese, anche Selvaggia Lucarelli, sia attraverso i suoi vari profili social sia attraverso un articolo a sua firma sul Domani, quotidiano diretto da Stefano Feltri. La Lucarelli dice chiaro e tondo di essere schifata dall’atteggiamento degli Alpini e sul suo profilo Facebook riporta alcune segnalazioni di offese ricevute durante le Adunate da diverse donne.

“Ciao Selvaggia – scrive una donna in un messaggio che riporta -, sono di Rimini e confermo che la situazione era davvero mortificante. Bastava uscire di casa e si riceveva continuamente commenti, inviti a bere, tentativi di placcaggio e cori – e prosegue -. La maggior parte degli alpini molesti, a differenza di quanto leggo sui giornali, non erano per niente giovani, anzi. Hanno poi trattato la città come una discarica lasciandola in condizioni pietose”.

Sono tante le segnalazioni che giungono anche di Adunate passate e la Lucarelli prende posizione sostenendo come da molti anni molti uomini hanno approfittato della gita fuori porta per intimorire, assalire, molestare donne. Nell’articolo pubblicato sul Domani sintetizza scrivendo che gli Alpini “Lo hanno fatto convinti che mai nessuno avrebbe presentato il conto, perché alla fine gli Alpini sono eroi, chi mai metterebbe in dubbio il loro valore?”.

E in un commento su Twitter la Lucarelli fa notare come le testimonianze raccolte non si riferiscono solo all’ultima adunata, ma si sommano a tanti casi di tante passate edizioni. “Altro che Rimini, è così da sempre”, è la frase in un tweet.