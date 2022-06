Molesta le donne al concerto, necessari 7 agenti per bloccare l'esagitato

Notte scatenata per un 41enne del cesenate che, al concerto di Maluma alla beach arena di Rimini, ha dato in escandescenza tanto che si sono resi necessari 7 agenti per riusicre a bloccarlo con uno di questi rimasto lievemente ferito. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era tra il pubblico dell'evento sulla spiaggia quando ha iniziato a molestare pesantemente tutte le donne che gli capitavano a tiro tra cui anche una mamma col figlio nel passeggino. Apprezzamenti e spintoni che, verso le 22, hanno attirato l'attenzione del personale della sicurezza del concerto e due steward, un ragazzo e una ragazza, si sono avvicinati al 41enne con l'intenzione di allontanarlo dall'arena. Una richiesta che ha mandato su tutte le furie l'uomo il quale ha iniziato ad aggredire i buttafuori tirando testate al ragazzo e spintonando la ragazza fino a farla cadere a terra. E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire gli agenti della polizia di Stato e della Municipale ma, nonostante gli sforzi congiunti di 7 divise, è stato quasi impossibile riuscire ad ammanettare l'esagiato. Anche una volta messo in sicurezza, e con le manette ai polsi, il 41enne si è rivoltato riuscendo a colpire un agente della Questrua con una testata alla mandibola che lo ha costretto a ricorrere alla cure dei sanitari. Arrestato per resistenza e lesioni, l'uomo è stato processato per direttissima mercoledì mattina ed ha patteggiato 10 mesi.