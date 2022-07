Molestie sessuali all'adunata alpini, verso l'archiviazione l'unica denuncia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha chiesto l'archiviazione per quella che, alla fine, si è rivelata essere l'unica denuncia di molestie sessuali avvenuta in città durante l'adunata degli alpini 2022. Un'accusa che è rimbalzata su tutti i media nazionali levando un polverone di accuse nei confronti dei partecipanti alla manifestazione dello scorso maggio da parte delle associazioni femministe. Secondo quanto emerso, dalle accurate indagini fatte dai carabinieri che avevano raccolto le dichiarazioni della presunta vittima non sarebbero emersi riscontri. La richiesta della Procura, quindi, è motivata dal fatto che "gli autori sono rimasti ignoti dal momento che gli elementi non hanno consentito di indicarli". Nonostante le migliaia di segnalazioni di molestie, rimbalzate sui social durante il weekend dell'adunata, alla fine solo una era stata formalizzata come denuncia mentre una seconda arrivata sul portale Youpol della Polizia di Stato non ha mai avuto seguito.