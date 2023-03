Molestie sessuali su atleta minorenne, arbitro di scherma a processo

E' stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di violenza sessuale un arbitro internazionale di scherma di 43 anni che nel maggio del 2021 avrebbe molestato un'atleta minorenne in occasione dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani Scherma che erano in corso a Riccione. Per l'uomo la prima udienza davanti ai giudici del Collegio è stata fissata per il prossimo 13 di giugno. L'inchiesta che ha portato alla richiesta del processo da parte del pubblico ministero Luca Bertuzzi era partita in seguito alla denuncia della vittima che all'epoca aveva 16 anni. Secondo quanto emerso la giovane, che si trovava nella Perla Verde per la manifestazione sportiva, alloggiava in un albergo. Qui, approfittando della condizione di inferiorità fisica della presunta vittima, il 43enne avrebbe cercato di abusare della minorenne dopo una serie di pesanti avances ma la giovane aveva trovato la forza di reagire e fuggire. Per l'arbitro, che ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo, non sarebbe la prima denuncia. L'uomo, infatti, era stato sospeso per 30 giorni dalle Federazione Italiana di Scherma dopo che una giovane collega lo aveva accusato di molestie. Nel procedimento riminese la Fedderazione non è riuscita a costituirsi parte civile mentre la seconda vicenda si era conclusa con un patteggiamento senza la pubblicazione del dispositivo.

