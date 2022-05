I Carabinieri inaugurano un nuovo front office per i cittadini in vista della ristrutturazione alla caserma

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, in collaborazione con la Prefettura di Rimini e le amministrazioni comunali di Mondaino, Saludecio e Montegridolfo, ha determinato l’apertura di un nuovo presidio territoriale temporaneo nel Comune di Mondaino per i Carabinieri della Stazione di Saludecio. Il comando dell’Arma di Saludecio, in attesa della futura ristrutturazione della storica sede di piazza del Gioco del pallone, ha quindi potuto mettere a disposizione dei cittadini, per ogni necessità, un servizio di “Front Office” attraverso gli uffici della nuova sede di via Borgo 22, nel comune di Mondaino.

Fermo restando il servizio di pronto intervento h24, assicurato attraverso il numero di emergenza 112, il nuovo presidio dell’Arma dei Carabinieri osserverà i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica dalle ore 10 alle ore 13; martedì e giovedi dalle ore 16 alle ore 19.