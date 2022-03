Mondaino e Saludecio si alleano per intercettare i fondi del Pnrr

I Comuni di Mondaino e Saludecio si uniscono insieme per cercare fondi con il nuovo bando "PNRR Borghi". La decisione di aderire al progetto è nata in seno alle due amministrazioni comunali per dare nuovo impulso economico, turistico e culturale ai propri territori, molto ricchi di patrimonio storico-artistico da sviluppare e con eccellenze da valorizzare. "Il bando "PNRR Borghi" è una prima occasione per costruire un percorso condiviso per il rilancio economico, turistico, culturale e sociale del nostro territorio, ricco di bellezze e di tanta voglia di fare" dichiara il sindaco di Mondaino Massimo Giorgi. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Saludecio Dilvo Polidori: "La strada che porta alla vicina scadenza del 15 marzo è stretta e in salita ma da parte nostra abbiamo intenzione di mettere in campo tutte le risorse disponibili per la riuscita del progetto". Per questo i due Comuni hanno scelto di attivare un percorso di sinergia che la settimana scorsa ha visto la partecipazione di oltre 40 persone e operatori economici del territorio, presso la Sala del Durantino a Mondaino attraverso un percorso coordinato dalla Cooperativa Sociale Il Gesto. Proprio Marco Arcangeli, presidente della Coop. Il Gesto ribadisce: "Creare percorsi partecipati e condivisi è un arricchimento per tutte le realtà che vogliano contribuire alla vita pubblica del proprio territorio ed è solo il primo passo di un percorso di amministrazione condivisa in cui noi crediamo molto per lo sviluppo del territorio in senso ampio".