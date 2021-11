Mondo della politica in lutto, è morta Adriana Neri: fu la prima presidente del consiglio provinciale

Sabato mattina, appresa la notizia della scomparsa di Adriana Neri, prima presidente nel 1996 del Consiglio provinciale della neonata Provincia di Rimini e in carica poi per due mandati, il presidente della Provincia Riziero Santi ha voluto ricordarla con questo messaggio: “Cara Adriana, la notizia della tua morte mi coglie di sorpresa e mi rattrista immensamente. La tua è stata una vita ricca e interamente dedicata al bene della comunità. In politica, nell'amministrazione pubblica dove sei stata anche presidente del Consiglio provinciale, nel volontariato, nella protezione civile. Ti ho incrociata ovunque e ho sempre ammirato la tua passione, le tue competenze e la tua dedizione. Ti abbraccio e abbraccio l'amico e tuo marito Decio col quale hai condiviso e abbiamo condiviso il tuo impegno. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta la politica riminese. Condoglianze a tutti i tuoi cari e a chi ti ha conosciuta e apprezzata. Riposa in pace.”