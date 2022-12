Il mondo piange Pelé, nel 1967 fu ospite con il Santos per una storica partita allo stadio di Riccione

Il mondo piange Pelé. Il più grande di sempre. Aveva 82 anni ed era malato da tempo. La notizia è rimbalzata sulle prime pagine e nei notiziari televisivi di tutto il pianeta. Anche il Riminese aveva un suo legame speciale con “O Rey”. La storia trova le sue radici nella data del 20 giugno 1967. In quell'occasione Pelé fu ospite con il Santos in una storica partita amichevole allo stadio di Riccione, il match fu contro il Venezia. A regalare lo straordinario evento alla Perla Verde fu l’imprenditore tedesco Endler, che era innamorato di Riccione e decise di regalare la partita.

La storia è ben raccontata in un documentario sviluppato dall’associazione culturale Famija Arciunesa, che racconta nei dettagli i preparativi di quella incredibile giornata. Per l’occasione venne realizzato anche un giornalino, che fu poi distribuito per le strade della città e anche sulle tribune dello stadio prima della partita. A supporto di quella grande attesa, attraverso le pagine dell’associazione culturale, viene riportato un articolo a firma dell’allora giovanissimo giornalista Marzio Cesarini. Nel racconto Pelé viene ritratto in tutta la sua grandezza: “A suo modo – è la testimonianza storica - è un piccolo sovrano, con luogo-tenenti in calzoncini corti, e per sudditi tutti gli abitanti del Brasile. Si capisce perchè ad ogni goal che segna insegue il pallone e lo bacia”.

Il campione brasiliano si trovava da giorni ricoverato in ospedale a San Paolo, a causa dell'aggravarsi della sua malattia, un tumore al colon. Secondo quanto riferito dai medici a inizio settimana, il cancro contro cui il giocatore stava lottando da tempo era avanzato, e il tre volte vincitore della Coppa del Mondo sarebbe stato sottoposto a "cure importanti" legate a "disfunzioni renali e cardiache".