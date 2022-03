Avanti con i monopattini per una mobilità alternativa. Bird e Lime in proroga, poi il nuovo bando di gara

Il Comune di Rimini ha prorogato fino al 30 settembre 2022 la convenzione con Bird Rides Italy e Lime Technology, le due società a cui è affidata la gestione di monopattini elettrici in sharing con sistema di free floating sul territorio comunale. Una proroga che consentirà di dare continuità al servizio per il periodo necessario all’attuazione delle procedure di individuazione dei nuovi gestori.

L’amministrazione comunale investe e scommette da sempre sulla micromobilità elettrica, quale elemento fondamentale per promuovere la mobilità sostenibile e per disincentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto più inquinanti. Tra gli obiettivi strategici del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) si annovera infatti la promozione dei servizi di sharing mobility, bike sharing, scooter sharing e car sharing, incluse modalità innovative come i monopattini elettrici.