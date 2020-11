Monopattini gratis agli operatori sanitari che combattono il Covid

Nel pieno della seconda ondata del coronavirus, l'impegno quotidiano degli operatori sanitari è di fondamentale importanza per il Paese. Per questo motivo, e per offrire loro una valida alternativa ai loro spostamenti, Bird ha deciso di mettersi completamente a disposizione, donando loro due corse gratis al giorno, da 30 minuti ciascuna. Così potranno arrivare e tornare da ospedali, cliniche, campus, studi e via dicendo senza il bisogno di prendere i mezzi pubblici. L'iniziativa si protrarrà fino alla fine del 2020 in tutte le città, come Rimini, dove Bird opera in Italia.

"In un momento come questo - afferma Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia - ognuno di noi può e deve fare la propria parte. Speriamo che il nostro contributo possa migliorare la vita di coloro che ogni giorno lavorano per la tutela della salute collettiva. Una mobilità alternativa ed elettrica, come quella dei monopattini, consente di impattare meno sull'ambiente e permette di viaggiare in sicurezza". Negli ultimi mesi, Bird ha messo in campo diverse iniziative per incentivare non solo il mezzo ma anche il suo corretto utilizzo e adottare buone pratiche: è il caso dei Bird-watchers per il decoro urbano e dell'Helmet selfie per incentivare l'utilizzo del casco.