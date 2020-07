Monopattini e bici pieghevoli su bus e Metromare senza sovrapprezzo: la richiesta del Comune

A bordo del Metromare e sui mezzi del trasporto pubblico locale portando con sé il proprio monopattino o le bici pieghevoli: è la richiesta che il Comune di Rimini ha avanzato a Amr - Agenzia Mobilità Romagnola, l’agenzia che regola il trasporto pubblico locale del territorio, che a breve, di concerto con il gestore del servizio, dovrebbe ufficializzare questa innovazione a favore degli utenti. Nel dettaglio sarà possibile per chi utilizza gli autobus e il Metromare – che tornerà ad essere operativo da sabato 25 luglio – salire a bordo con il monopattino o con le bici esclusivamente pieghevoli, senza pagare nessun sovraprezzo.

Il Comune ricorda che questa possibilità non riguarda i monopattini in sharing, che possono essere utilizzati solo in ambito urbano e in zone precise, dunque non possono essere trasportati sui bus.

“Un passo avanti nella direzione della integrazione tra le varie modalità di trasporto green – sottolinea l’assessore alla mobilità del Comune di Rimini. Attendiamo le risposte dai soggetti competenti, ma confidiamo di poter rendere concreta questa opportunità già auspicabilmente a partire dalla prossima settimana. Si tratta di un’occasione per incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto pubblico locale e promuovere la possibilità di potersi spostare anche su medie distanze, lasciando l’auto in garage, sfruttando la messa in rete di tpl e percorsi ciclopedonali che collegano il territorio. E’ guardando al Metromare che s’intravedono le maggiori potenzialità, sia per i turisti sia per i lavoratori pendolari: lo scatto in avanti decisivo in questa direzione ci sarà quando saranno a disposizione gli Exqy city, i nuovi mezzi che saranno operativi nei prossimi mesi e sui quali sarà possibile caricare a bordo tutte le tipologie di biciclette e non solo quelle pieghevoli. La promozione della mobilità attiva, sostenibile e sicura, anche alla luce degli scenari aperti dal Covid, rappresenta la vera sfida di oggi per migliorare la qualità urbana e di conseguenza la qualità della vita dei cittadini”.