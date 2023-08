Monopattini nel mirino della Municipale: 9 incidenti in appena 2 mesi

Monopattini nel mirino della polizia Municipale di Riccione che, durante l'estate, ha tenuto particolarmente d'occhio i mezzi elettrici responsabili di diverse infrazioni al Codice della Strada. Spesso utilizzati da un pubblico di giovanissimi, che approfittando dello sharing li usano per muoversi nella Perla Verde, questi ignorano che trasportare un passeggero sia vietato e che comporta un difficile controllo tanto da essere pericolosi per sé e gli altri. Negli ultimi due mesi gli incidenti che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici rilevati dalla polizia locale di Riccione sono stati nove, di cui sette con mezzi a noleggio e due con mezzi privati, tutti con feriti. Uno di questi incidenti ha visto fuggire dopo l’urto il turista alla guida del monopattino a noleggio che è stato prontamente rintracciato perché mentre scappava aveva perso il portafoglio nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, e pertanto è stato possibile individuarlo prontamente e denunciarlo in stato di libertà per la fuga.

Altro fenomeno pericoloso che non va sottovalutato è la guida dei monopattini in stato di ebbrezza. Proprio a tal proposito un conducente di anni 76 ed amante di tale moderna tipologia per la mobilità elettrica, guidava con tasso alcolico di 0,8 g/l, rimanendo coinvolto in un incidente stradale poi rilevato dalla polizia locale di Riccione. Tra le cause più frequenti di incidenti in cui sono coinvolti questi mezzi emerge la circolazione in due con la conseguente difficoltà ad arrestare prontamente il mezzo in caso di necessità e la distrazione alla guida che porta a sottovalutare tutte le possibili conseguenze derivanti dalla circolazione stradale.

Tra gli interventi degli agenti, spicca quello di una pattuglia in moto che controllava la pista ciclabile adiacente al lungomare, notava un monopattino con a bordo due giovani; all’intimazione dell’alt i due tentavano di darsi alla fuga: il passeggero scappava a piedi verso la spiaggia mentre il conducente provava a seminare inutilmente gli agenti che lo raggiungevano poco dopo. Il conducente di origine nordafricana non aveva con sé i documenti di identificazione personale, non riuscendo neppure a dimostrare la proprietà del veicolo. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso la riconsegna del veicolo al suo legittimo proprietario, al quale era stato sottratto poco prima.



Poche ore dopo veniva intimato l’alt ad un altro monopattino elettrico, il cui conducente era comodamente seduto in sella. Il giovane, appena 18enne di nazionalità tunisina, residente a Modena, veniva notato da un equipaggio della polizia locale che presidiava la via Delle Magnolie nei pressi del sottopasso per l’accesso al viale Ceccarini. Il monopattino circolava a forte velocità incurante degli incroci e del traffico intenso. Dal controllo è emerso che il mezzo era stato modificato e trasformato in un ciclomotore, quindi non rispondendo più alle caratteristiche costruttive previste per i monopattini, essendo privo di assicurazione, di carta di circolazione e di targa; il conducente non aveva neanche la necessaria patente di guida. Il mezzo è stato così sequestrato e al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.