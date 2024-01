Il Monopoly di Rimini arriva a 8 mila scatole vendute, progetto vincente con un pensiero per l'Ail

Il gioco da tavolo più famoso e più giocato del mondo, all’inizio dell’estate del 2022 esordisce nella sua versione “Rimini” ed è subito grande successo. Al successo dei numeri (ad oggi 8.000 scatole vendute tra partner e Spazio Conad Le Befane) si accompagna il successo dell’operazione di solidarietà che ha visto protagonisti Ail Rimini, sezione provinciale dell’associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, nelle vesti di beneficiario, e Spazio Conad Le Befane, che ha contribuito alla realizzazione della versione riminese del gioco e ha donato all’associazione un euro per ogni Monopoly venduto presso lo Spazio Conad del Centro Commerciale Le Befane.

A partire dal 1 giugno 2022 (data del lancio del gioco), fino alla fine del 2023, regalando o regalandosi un Monopoly Rimini, i giocatori hanno potuto conoscere i luoghi che hanno reso Rimini celebre nel mondo, muovendo le pedine da Corso d'Augusto a piazzale Kennedy, dal Museo Fellini al teatro Galli, ma soprattutto, giocando, hanno contribuito a sostenere Rimini AIL perché una quota del ricavato della vendita, è stata devoluta da Spazio Conad Le Befane all'associazione a sostegno del progetto di preservazione della fertilità per i giovani pazienti di Ematologia.

Oltre a ciò, Spazio Conad ha messo a disposizione di Ail Rimini una fornitura di Monopoly a prezzo di costo per essere utilizzati dall’associazione fra i gadget natalizi e nei mercatini solidali di questo anno e mezzo, il cui ricavato favorirà l’attività di Ail Rimini impegnata a promuovere e sostenere la ricerca scientifica, assistere i pazienti e le famiglie, migliorare la qualità di vita dei malati e sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

“Ringrazio di cuore Spazio Conad Le Befane e il direttore Matteo Cecchini – ha detto Eduardo Pinto, presidente di Ail Rimini - per l’iniziativa che ha portato non solo un beneficio economico a sostegno di un progetto importante, ma che ha contribuito a diffondere sensibilità nei confronti di AIL in un modo originale e coinvolgente, attraverso un gioco intelligente e divertente.”

La donazione totale da parte di Spazio Conad Le Befane, che ancora una volta ha dimostrato di essere una realtà cittadina attenta alle esigenze e al bene del territorio, è stata di 9.000 euro.