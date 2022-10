A Montalbano si asfaltano le strade, interventi anche di taglio e sfalcio della vegetazione

Sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Fornello a Montalbano, realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell’ambito dell’accordo triennale 2021/23 siglato con l’amministrazione comunale di Santarcangelo. Nell’ambito dell’intervento è stata effettuata la fresatura delle parti ammalorate e la successiva sistemazione del manto stradale con conglomerato bituminoso e stesura di stabilizzato. I lavori hanno riguardato un tratto di 400 metri complessivi, con il rifacimento dell’asfalto ammalorato presente in precedenza e il rinnovamento della superficie nel tratto di strada bianca, nonché il taglio e lo sfalcio della vegetazione.

Circa 18mila euro il costo dei lavori, finanziato per il 10 per cento dal Comune di Santarcangelo e per il resto dal Consorzio di Bonifica come previsto dall’accordo triennale già citato, relativo alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali a uso pubblico. Queste vie, infatti, assumono notevole rilevanza nella rete viaria minore del territorio, in particolare nelle frazioni, garantendo un’accessibilità capillare a tutte le sue parti, oltre a rappresentare vere e proprie “vie d’acqua”, con scoline e fossette fondamentali per il contrasto al dissesto idrogeologico.



I lavori in via Fornello seguono quelli realizzati nelle vie Il Rio, Permaneto, Gorzano (2019) e Felloniche (2020) sempre a Montalbano, Casale a San Vito (2020) e Gaudenzi a Canonica (2021) nell’ambito di un percorso di riqualificazione della viabilità nelle aree rurali delle frazioni messo in atto dall’Amministrazione comunale con particolare attenzione per le strade maggiormente segnalate dai cittadini.