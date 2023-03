Il monte Carpegna diventa passo Marco Pantani. "Qui si sente ancora il respiro del Pirata"

Ora è ufficiale. Lo svalico del Monte Carpegna ora è intitolato Passo Marco Pantani. In ricordo delle strade sulle quali era solito allenarsi il Pirata, partendo da Cesenatico, passando dal riminese per poi valicare i confini nella scalata. L’intitolazione è avvenuta lo scorso fine settimana e ora si pensa alla gara: è in programma la prima edizione “Sulle strade di Marco Pantani”, appuntamento Elite Under 23 con partenza da Cesenatico e arrivo a Carpegna nella giornata di domenica 23 aprile. All’inaugurazione erano presenti anche i genitori di Marco, Tonina e Paolo Pantani. Oltre alle istituzioni.

Presente anche il primo cittadino di Cesenatico, Matteo Gozzoli: “Il Monte Carpegna é sacro per i ciclisti perché qui nel silenzio si sente ancora il respiro di Marco Pantani. Ora il passo porta - finalmente - il suo nome”. E prosegue: “Ringrazio il Comune di Carpegna, la Regione Marche, la Regione Emilia-Romagna e la famiglia Pantani con cui abbiamo collaborato per organizzare “Sulle Strade di Marco Pantani”, una corsa per Elite e Under 23 che si correrà domenica 23 aprile con partenza da Cesenatico e arrivo a Carpegna. Il miglior modo per ricordare il Pirata é sempre pedalare”.