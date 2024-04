Montecopiolo un comune cardioprotetto, obiettivo avviare una raccolta fondi

Domenica 7 aprile l’associazione Amici di Montecopiolo Odv (associazione socio-sanitaria) ha presentato il proprio progetto “Le Strade della Salute in un Comune Cardioprotetto”, ove si è parlato di prevenzione, trasporto sociale, abitudini alimentari e l’importanza dell’attività fisica.

Obbiettivo ulteriore dell’incontro era anche quello di avviare un’eventuale raccolta fondi, finalizzata al completamento del progetto, che prevede: acquisto di defibrillatori da posizionare sul territorio comunale, per far sì che diventi un Comune cardioprotetto; corsi di formazione Blsd; acquisto di una o più Joelette, speciali carrozzine fuoristrada ad una ruota, per permettere un’attività escursionistica inclusiva anche alle persone con disabilità, così che possano vivere in libertà questo bel territorio montano.

Un ringraziamento al gruppo Montagnaterapia del Cai di Rimini, agli operatori della Croce Verde di Novafeltria, al presidente del Parco Sasso Simone Simoncello, al sindaco di Montecopiolo e all’associazione Nazionale Carabinieri di Novafeltria.