Montefiore Conca, sopralluogo per monitorare i movimenti franosi

Sabato a Montefiore Conca si è svolta una riunione di coordinamento del centro comunale di protezione civile assieme al gometra Gabriele Gaviani del Centro Operativo Intercomunale dell'Unione Valconca, alcuni volontari del gruppo GIV e il comandante della polizia locale Luca Tamburini nonché l'ingegner Andrea Pula responsabile dell'Ufficio Tecnico, il sindaco e la Giunta Comunale.

In seguito all'incontro, è stato disposto un sopralluogo per monitorare i movimenti franosi verificatosi nella parte superiore dell'abitato di Montefiore Conca che hanno coinvolto il versante a monte di via Europa, via Cappuccini, via Panoramica e via Secondo Silvagni.

L'intensa pioggia degli scorsi giorni ha provocato vari dissesti concentrati su due fronti di frana, già attenzionati dal servizio geologico della protezione civile di Rimini, e oggetto di consolidamenti negli scorsi anni. "Si auspica un intervento risolutivo da parte delle autorità di protezione civile, al fine di mettere in sicurezza il territorio, prevenendo ulteriori aggravamenti delle frane - afferma il sindaco Filippo Sica -. Negli scorsi giorni sono state effettuate diverse attività volte a mettere in sicurezza le strade oggetto di frane e smottamenti da parte della provincia di Rimini e del comune di Montefiore Conca grazie alla fattiva collaborazione di tutte le autorità che si sono prodigate attivamente nel territorio, a cui va il plauso e i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale. Confidiamo in un fattivo interessamento da parte del Governo e della Regione, per permettere ai territori della Romagna, di superare velocemente anche questo tragico momento".