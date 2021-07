Montegridolfo: assegnata la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, Montegridolfo ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. Il Comune di Montegridolfo ha così di fatto aderito all'iniziativa lanciata a livello nazionale dall'ANCI, che ha sollecitato tutti i comuni italiani ad assegnare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in modo che il simbolo dei caduti di tutte le guerre diventi anche il cittadino di tutta Italia. “Un'iniziativa simbolica doverosa – commenta il sindaco Lorenzo Grilli – per un paese che si nutre di memoria e che da essa trae gli insegnamenti e le motivazioni con cui guardare al futuro. Il nostro Comune ha aderito con favore all'iniziativa promossa da ANCI”.