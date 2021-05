Montegridolfo cerca un gestore per il Museo e l'ufficio informazioni turistiche

Montegridolfo cerca un gestore per il Museo della Linea dei Goti e per l'Ufficio informazioni turistiche. E' stata pubblicata nei giorni scorsi la manifestazione di interesse relativa all'affidamento congiunto delle due strutture per gli anni 2021-2023. L'avviso è rivolto ad associazioni culturali operanti nel settore museale e in quello della ricezione turistica. La richiesta potrà essere inoltrata (anche attraverso posta elettronica certificata) al Comune di Montegridolfo entro il 6 maggio prossimo seguendo le indicazioni riportate sul sito web dell'ente (https://montegridolfo.eu) dove sarà possibile trovare anche schemi di convenzione, regolamenti e tutte le informazioni del caso. Con la sua struttura principale che ricorda quella di un bunker, il Museo della Linea dei Goti sorge ai piedi del Castello di Montegridolfo, dove durante il secondo conflitto mondiale vi era una postazione di avvistamento tedesca da cui si poteva controllare tutto il territorio compreso tra la valle del fiume Foglia e il Riminese. Costruito nel 1990, il corpo principale è stato inaugurato nel 2002 mentre il recente ampliamento è aperto al pubblico da agosto 2017. Al suo interno si trova una delle più ricche collezioni di reperti storici, testimonianze e approfondimenti legati al conflitto sulla Linea Gotica, che attraversava Montegridolfo durante la Seconda Guerra Mondiale.