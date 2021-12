A Montegridolfo la sfida per incoronare l'olio extravergine più buono

Montegridolfo si conferma ancora una volta un palcoscenico d'eccezione per eventi capaci di unire mondo agrario, buona tavola e cultura. Si è conclusa con la cerimonia di premiazione di domenica scorsa, nella cornice della Sala Clementina, l'edizione 2021 del concorso “Il Novello dell'Emilia-Romagna”, organizzato dal Comune di Montegridolfo con il prezioso supporto della Pro loco, di Olea (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) e con la collaborazione di Arpo Emilia-Romagna.

Una importante vetrina riservata ai produttori e ai migliori oli extravergini della Regione, pensata e voluta con l’intento di valorizzarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative. Cinquantasei i partecipanti in gara (per un totale di circa 70 campioni provenienti dalle migliori aziende della Regione).

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli, il vicesindaco e assessore a Cultura e turismo Marco Musmeci, il presidente della Pro loco Enrico Canonici, il presidente e il direttore di Olea, Renzo Ceccacci e Giorgio Sorcinelli, e Leandro Ventura, direttore Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura. Quest'ultimo ha tenuto, in collegamento da Roma, una breve conferenza incentrata sull'importanza del patrimonio immateriale italiano e sulle iniziative che mirano a valorizzare il lavoro dei produttori olivicoli italiani, anche in considerazione del ruolo dell'olio d'oliva come elemento caratterizzante e colonna portante della “dieta mediterranea” riconosciuto dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

“In questo modo – spiega Ventura – la cultura del cibo diventa un formidabile strumento di promozione del territorio”. L'intervento dell'esperto è stato preceduto dal concerto del duo composto da Niccolò Neri (chitarra classica) e Giulia Costantini (soprano). Un momento di festa, a cavallo tra cultura e riscoperta delle tradizioni, al quale hanno preso parte anche numerosi cittadini.