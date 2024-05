Montescudo – Monte Colombo approva il bilancio: unico comune del riminese a non applicare l'Irpef

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo ha approvato nella seduta del 24 aprile il conto consuntivo del 2023 con un avanzo di amministrazione di 1.286.134,00 rimanendo l’unico della Provincia di Rimini a non aver applicato l’addizionale comunale IRPEF. Per il sociale e i servizi alla persona le somme messe a disposizione nel 2023 sono pari a 337.535,39 euro aumentate di oltre 35.000,00 euro rispetto all’annualità precedente. "Si conferma - spiega una nota dell'amministrazione - la nostra volontà di sostegno alle famiglie e ai cittadini mediante la riduzione delle tariffe della tassa rifiuti anche del corrente anno applicando una quota di avanzo del rendiconto 2023 pari a euro 111.000,00 derivante dalla lotta all’evasione della TARI; dal suo insediamento l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 295.457,51 euro per ridurre le tariffe TARI che sarebbero notevolmente aumentate per certe categorie anche fino al 70% a causa degli incrementi determinati da Hera".

Anche per il 2024 è stata introdotta l’esenzione totale dal pagamento della Tari per i nuclei formati da un solo occupante con reddito Isee fino a 7.500,00 euro e per gli altri nuclei familiari con reddito annuale Isee fino a 15.000,00 euro e per gli ultrasessantacinquenni con fasce di reddito basso. Le risorse disponibili dell’avanzo di amministrazione verranno utilizzate per nuovi investimenti, tra cui 70.000 euro per giochi ed arredi per parchi pubblici e 70.000 euro per la messa in sicurezza dei centri abitati, attraverso la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e dispositivi luminosi per la segnalazione della velocità. Ulteriori somme andranno a finanziare interventi nei cimiteri comunali, nell’illuminazione pubblica al fine dell’efficientamento energetico, nei centri sportivi e nel miglioramento della viabilità. Nel 2023 sono stati investiti oltre cinque milioni in opere pubbliche, tra i quali la messa in sicurezza ed ampliamento degli edifici scolastici per € 3.113.000, riqualificazione dei Centri Storici per € 500.000, messa in sicurezza della viabilità e realizzazione di nuovi marciapiedi per € 350.000.



Continua la politica finanziaria di riequilibrio della spesa corrente, diminuita di oltre 300.000,00 rispetto a quella di inizio mandato, fissandosi a 3.831.428,36 euro pur finanziando notevoli spese per manutenzioni e progettazioni.

La liquidità disponibile rimane alta, il saldo del proprio conto corrente ha mantenuto nel corso del 2023 un andamento positivo e registrato un saldo al 31 dicembre 2023 di 1.288.833,25 euro. Si tratta di un risultato mai raggiunto dal 2016, anno della fusione. Nel periodo 2016/2021 il saldo medio è stato di 825.185,62 euro.