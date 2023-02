Il monumento ai Caduti del Mare sarà restaurato, i lavori prima della prossima stagione turistica

Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta di giovedì (16 febbraio), ha approvato all’unanimità un ordine del giorno della consigliera comunale Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia, finalizzato a restaurare il Monumento ai Caduti del Mare che si trova in piazzale Marinai d’Italia. “Tale monumento - ha spiegato Colombo - necessita di interventi di restauro per ripristinarne il decoro originario. Con l’approvazione dell’ordine del giorno il consiglio comunale di Riccione impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per effettuare le doverose opere di restauro, prima della prossima stagione turistica”.

A fare dono alla città del Monumento ai Caduti del Mare è stata l’Associazione nazionale Marinai d’Italia a cui è dedicata la piazza su cui è stato collocato da oltre quarant’anni. “Appartiene ormai al patrimonio storico culturale della città”, ha concluso Colombo prima del voto favorevole unanime. “Un ordine del giorno pienamente condivisibile”, ha commentato la sindaca Daniela Angelini, associandosi al resto del consiglio comunale.