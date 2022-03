Il Comune in cerca di case e appartamenti da affittare per ospitare i rifugiati dall'Ucraina

Il Comune di Morciano di Romagna cerca immobili da affittare, a destinazione residenziale, per ospitare dei rifugiati dall’Ucraina. E’ quanto ha annunciato il sindaco Giorgio Ciotti, a seguito della riunione tenuta giovedì (3 marzo) che prevede per i comuni la possibilità di stipulare con la Prefettura una convezione per la gestione delle operazioni e dell’ospitalità. Il contratto di locazione sarà effettuato direttamente dal Comune e con fondi a totale carico dello Stato.

Emergenza Ucraina - Verso un ampliamento dei centri di accoglienza

“A seguito del decreto legge del 28 febbraio – spiega il sindaco -, con il quale il governo italiano ha dichiarato l’emergenza umanitaria a seguito della guerra in Ucraina, il Comune di Morciano intende assumere in locazione degli immobili”. Chi è interessato ad aderire all’avviso pubblico, in corso di pubblicazione da parte dell’amministrazione, può inviare la propria disponibilità contattando il protocollo del Comune.