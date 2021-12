Morciano di Romagna si collega con la rete sentieristica della Valconca

Morciano di Romagna si mette in comunicazione con la rete sentieristica della Valconca. Sta prendendo forma proprio in questi giorni il progetto per la realizzazione, sulla sponda destra del fiume Conca, di un nuovo percorso naturalistico ed escursionistico, dedicato ad appassionati e non solo, che metterà in collegamento il sentiero Cai (Club alpino italiano) numero 35 (all'altezza del ponte sul Conca) e località “Paglia Lunga”, in via Santa Maria Maddalena. L'amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti, intenzionata a potenziare e valorizzare le risorse naturalistiche ed ambientali presenti sul proprio territorio, ha presentato alla Provincia di Rimini una richiesta per accedere ad un contributo dal valore di 40mila euro a sostegno del progetto. Il nuovo percorso consentirà di ampliare la rete dei percorsi naturalistici presenti nel territorio comunale e di recuperare un ampio tratto della fossa dei Mulini rendendola fruibile a pedoni e biciclette. L’intervento si propone di rendere accessibile tutto il percorso che dal ponte sul Conca, seguendo il tracciato della antica fossa dei Molini, conduce al borgo “Paglia lunga” mediante attività di rimozione della vegetazione spontanea lungo il tracciato della fossa e la realizzazione di piccoli interventi di consolidamento e regimazione delle acque. Tale attività è inoltre propedeutica ad un eventuale sistemazione definitiva del percorso con la realizzazione di una pavimentazione in calcestre o simile e da realizzare con separata progettazione. dei Mulini conferisce all’intervento anche l’opportunità di valorizzare queste importanti risorse ambientali attualmente non fruibili o poco conosciute