Morciano punta ai fondi del Pnrr per una nuova palestra con campo da basket

Lo sport come pilastro per la comunità morcianese; una risorsa da valorizzare, uno strumento che può favorire la socialità e l'aggregazione, specialmente dei più giovani. L'amministrazione comunale del Sindaco Giorgio Ciotti scende in campo per garantire agli sportivi di Morciano di Romagna impianti all'altezza, sicuri ed efficienti. Tra gli investimenti più importanti degli ultimi anni si segnala quello che ha portato alla realizzazione del nuovo manto sintetico dello stadio Carlo Brigo, accompagnato da lavori di riqualificazione di tribune, spogliatoi e parcheggi. Il Comune di Morciano di Romagna guarda ora alla Palestra comunale di via Stadio, che l'amministrazione vuole trasformare in un punto di riferimento all'avanguardia per le realtà sportive presenti sul territorio. Il Comune si è rivolto alla società in house Anthea, chiedendo di presentare uno studio di fattibilità per la rigenerazione dell'impianto, in previsione della partecipazione al bando "Sport e inclusione sociale" nell'ambito del Recovery Plan. Non una semplice opera di riqualificazione, ma un intervento molto più strutturato, che doterà la palestra di una nuova pavimentazione del campo da gioco, conforme alle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Pallacanestro, con l'obiettivo dunque di incentivare e promuovere la pratica del basket. Una palestra più funzionale, dunque, ma anche meno costosa da gestire, grazie a interventi di efficientamento energetico, nuovi impianti fotovoltaici e di climatizzazione. Senza dimenticare gli aspetti legati alla sicurezza, con la sistemazione del piano seminterrato, la modifica dell'impianto antincendio e la rifunzionalizzazione dell'area spogliatoi.