Morì annegato nella piscina del Grand Hotel di Riccione, patteggiamento per Gianni Andreatta

Ha patteggiato una pena di 8 mesi, sostituita con una sanzione di 24mila euro, il patron del Grand Hotel di Riccione Gianni Andreatta indagato per la morte di Diongue Madiaye annegato nella piscina del 5 stelle. La vicenda risale al 14 luglio del 2022 quando il senegalese 21enne, insieme a un gruppo di amici e parenti, aveva trascorso il pomeriggio nel giardino della struttura ricettiva. Intorno alle 14 quando, come riportavano diversi cartelli all'interno dell'impianto il servizio di salvataggio era assente, avrebbe spinto la cuginetta a tuffarsi in acqua nonostante la ragazzina non sapesse nuotare bene. La ragazza stessa aveva spiegato che, pur non sapendo nuotare, si era tuffata nella vasca profonda alcuni metri certa di essere aiutata dal 21enne in caso di difficoltà. Problemi che, per la giovane, si erano subito presentati e il cugino era intervenuto per soccorrerla e portarla al bordo della piscina. Sarebbe stato a questo punto che Madiaye era scomparso sott'acqua e, solo dopo alcuni minuti, gli altri si sarebbero accorti della sua mancanza vedendo il ragazzo che era inerme sul fondo della vasca. L'assenza del salvataggio avrebbe ritardato di alcuni minuti le manovre per ripescare il 21enne. Attimi preziosi che erano costati la vita al ragazzo portato a terra già esanime. I primi soccorsi, poi proseguiti dal personale del 118 accorso sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, avevano dato timidi segnali di speranza di ripresa per Madiaye ma nonostante una disperata corsa all'Infermi di Rimini una seconda crisi non aveva lasciato scampo al giovane col suo cuore che si è fermato per sempre.

L'autopsia sul 21enne, inoltre, aveva fatto emergere che quel pomeriggio il ragazzo era sotto l'effetto della cocaina. Un colpo di scena con il consulente tecnico del pubblico ministero che, oltre a stabilire il fatto che la vittima sia morta per annegamento, ha trovato nella droga una possibile concausa spingendo il 21enne a comportamenti azzardati. L'unico indagato per la morte di Madiaye Diongue è il patron del cinque stelle riccionese, Gianni Andreatta, per il quale gli inquirenti avevano ipotizzato il reato di omicidio colposo. La difesa dell'imprenditore, tutelato dall'avvocato Francesco Petrillo, aveva sempre spinto per la richiesta di archiviazione proprio alla luce della positività alla cocaina riscontrata nel sangue della vittima. Dopo l'accoglimento del patteggiamento, l'avvocato Massimiliano Orrù che tutela i parenti di Madiaye è impegnato in sede civile per il riconoscimento del risarcimento.