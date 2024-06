Morì dopo essere stato investito sulle strisce pedonali, condannata l'automobilista

E' stata ritenuta colpevole di omicidio colposo, e condannata a un anno con la sospensione della pane, la 54enne romena che guidava il Fiat Doblò che travolse un 80enne che attraversava la strada sulle strisce pedonali provocandone la morte. Si è concluso così il processo per il decesso di Giampaolo Fuschini che, la mattina del 28 dicembre 2017, venne investito in via Garibaldi a Santarcangelo. L’anziano era stato caricato sul cofano e scaraventato a terra, battendo violentemente la nuca sull'asfalto. Sul posto si erano precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo e, a causa delle gravi condizioni del ferito, era intervenuta anche l'eliambulanza. Fuschini, una volta stabilizzato, era stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove il suo cuore aveva smesso di battere il primo di gennaio dopo 4 giorni di agonia. L'automobilista, difesa dagli avvocati Alessandro Petrillo e Stefano Monti, è stata anche condannata dal gip Raffaele Deflorio al pagamento di una provvisionale da 30mila euro alla parte civile, tutelata dall’avvocato Giuliano Renzi.